Головна » Новини » Надзвичайні події

Україною шириться хвиля масових "мінувань": що відомо

Київ, П'ятниця 30 січня 2026 12:06
UA EN RU
Україною шириться хвиля масових "мінувань": що відомо Фото: Україною шириться хвиля масових "мінувань" (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

30 січня у Києві та багатьох областях України надійшли анонімні повідомлення про замінування різних об’єктів. Правоохоронці проводять перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції.

Повідомлення надійшли у Києві, в Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Зі шкіл евакуювали дітей, місцями не працюють територіальні центри МВС.

У поліції зазначили, що подібні повідомлення часто є черговою інформаційною атакою ворога, однак, попри це кожна адреса ретельно відпрацьовується нарядами поліції.

Вибухівку шукають у навчальних закладах, державних установах, підприємствах та інших об'єктах.

До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

Інші повідомлення про мінування

Нагадаємо, нещодавно у Київській області зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку. Пасажирів евакуювали неподалік Фастова.

Перед тим у мережі також почали повідомляти про масові "мінування" низки поїздів "Укрзалізниці", як регіональних так і міжнародних рейсів.

Компанія перевізник офіційно не підтверджувала цю інформацію. Тоді "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевірять вибухотехніки.

У вересні 2025 року у Києві поліція отримала повідомлення про "мінування" шкіл і торгових центрів.

