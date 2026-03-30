UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україною котиться масова хвиля "мінувань": що відомо на цей час

15:18 30.03.2026 Пн
2 хв
Атака "мінерів" по всій країні - у поліції назвали рекордну кількіть повідомлень
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: Україну засипали листами про вибухівку (Getty Images)

Україною прокотилася масова хвиля анонімних повідомлень про замінування. З 11:00 ранку листи із погрозами надходять до держорганів, шкіл, банків та інших установ по всій країні.

Про це повідомила речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна.

Станом на 14:50 поліція отримала вже 1216 таких повідомлень.

Анонімні листи з погрозами про замінування отримують:

  • органи державної влади та місцевого самоврядування
  • навчальні заклади
  • підприємства та організації
  • банки та інші установи.

Що роблять правоохоронці

На місцях вже працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи. Усі будівлі перевіряють за стандартними протоколами безпеки.

Наразі відпрацьовано близько 20% повідомлень. Жодне з них не підтвердилося.

Правоохоронці з'ясовують, хто стоїть за розсилкою. Поліція не виключає, що це чергова інформаційно-психологічна операція ворога.

За даними джерел РБК-Україна, до розповсюдження повідомлень може бути причетний Сергій Пономаренко Леонідович - очільник БЮТ у Харківській області.

"30 березня з 11:00 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, організацій, банків та інших установ продовжують масово надходити анонімні повідомлення про замінування будівель", - повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс.

Поліція нагадує: надсилання завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці людей є кримінальним злочином.

Громадян просять зберігати спокій і стежити лише за офіційними джерелами інформації.

Нещодавно "Укрзалізниця" була змушена зупинити три потяги через повідомлення про замінування. Пасажирів поїзда евакуювали на безпечну відстань.

У січні Україною також котилася хвиля замінувань. Повідомлення надійшли практично по всіх областях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
