Над Україною фіксують кілька груп "Шахедів": де загроза ударів

Наразі над багатьма областями України фіксуються російські ударні дрони типу "Шахед". Існує загроза атак щонайменше в чотирьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші дрони почали залітати у повітряний простір країни ввечері 12 жовтня з північно-східного напрямку через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської областей. Згодом частина з них досягнула Київської та Черкаської областей.
О 0:30 безпілотники продовжували рух через Сумську в напрямку Полтавської області.
Також БпЛА виявили у Полтавській області, рухаються південно-західним курсом.
Крім того, дрони рухаються у Чернігівській області курсом на Київську область.
Також безпілотники зафіксовані у Черкаській області, рухаються в південно-східному напрямку.
Оновлено 1:20
Військові повідомляють про рух БпЛА з Київської в напрямку Черкаської області.
Також зафіксоване переміщення дронів із Сумської в Полтавську область.
Безпілотники виявлені у Полтавській області, рухаються на південний-захід.
Крім того, БпЛА у Чернігівській області, курсом на Сумську область.
Також дрони виявили у Черкаській області, рухаються курсом на Кіровоградську область.
Оновлено 2:36
Безпілотники виявлені у Чернігівській області, постійно змінюють курс.
Дрони рухаються у Сумській області, курсом на Полтавську область.
БпЛА у Черкаській області, рухаються курсом на Кіровоградську область.
Також зафіксовано рух безпілотників з Полтавської на Черкаську область.
Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так:
Вдень у суботу, 12 жовтня, російські загарбники обстріляли складські приміщення в одному з районів Херсона. На місці прильотів спалахнула масштабна пожежа.
В ніч на суботу, російські дрони вдарили по Миколаївській області. Внаслідок атаки загорілося фермерське господарство у Снігурівській громаді.
Також минулої ночі військові РФ атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Пошкоджено інфраструктуру та будинки у приватному секторі.
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