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Над Україною фіксують кілька груп "Шахедів": де загроза ударів

Фото: росіяни знову атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Наразі над багатьма областями України фіксуються російські ударні дрони типу "Шахед". Існує загроза атак щонайменше в чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші дрони почали залітати у повітряний простір країни ввечері 12 жовтня з північно-східного напрямку через Сумську область у напрямку Чернігівської та Полтавської областей. Згодом частина з них досягнула Київської та Черкаської областей.

О 0:30 безпілотники продовжували рух через Сумську в напрямку Полтавської області.

Також БпЛА виявили у Полтавській області, рухаються південно-західним курсом.

Крім того, дрони рухаються у Чернігівській області курсом на Київську область.

Також безпілотники зафіксовані у Черкаській області, рухаються в південно-східному напрямку.

Оновлено 1:20

Військові повідомляють про рух БпЛА з Київської в напрямку Черкаської області.

Також зафіксоване переміщення дронів із Сумської в Полтавську область.

Безпілотники виявлені у Полтавській області, рухаються на південний-захід.

Крім того, БпЛА у Чернігівській області, курсом на Сумську область.

Також дрони виявили у Черкаській області, рухаються курсом на Кіровоградську область.

Оновлено 2:36

Безпілотники виявлені у Чернігівській області, постійно змінюють курс.

Дрони рухаються у Сумській області, курсом на Полтавську область.

БпЛА у Черкаській області, рухаються курсом на Кіровоградську область.

Також зафіксовано рух безпілотників з Полтавської на Черкаську область.

Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так:

Обстріли України

Вдень у суботу, 12 жовтня, російські загарбники обстріляли складські приміщення в одному з районів Херсона. На місці прильотів спалахнула масштабна пожежа.

В ніч на суботу, російські дрони вдарили по Миколаївській області. Внаслідок атаки загорілося фермерське господарство у Снігурівській громаді.

Також минулої ночі військові РФ атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Пошкоджено інфраструктуру та будинки у приватному секторі.

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Війна в Україні