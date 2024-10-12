Ворог бив по Запоріжжю КАБами. Уточнені наслідки нічного обстрілу (відео)

Запоріжжя цієї ночі зазнало ворожого обстрілу із застосуванням, за попередніми даними, керованих авіабомб (КАБів). Російські загарбники завдали три удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України та начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

За даними правоохоронних органів, росармія завдала трьох авіаударів по території міста Запоріжжя у ніч проти 12 жовтня в період з 2:20 до 2:31.

Загарбники поцілили:

по об'єкту інфраструктури,

по приватному сектору,

та по території кінного клубу.

"Наразі відомо про двох поранених громадян, серед них - 11-річна дитина", - передали в поліції та додали, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

"На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста", - йдеться в повідомленні НПУ.

Крім того, було розгорнуто мобільний пункт для звернень, куди люди можуть звернутися за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно.

"Також постраждалі можуть зателефонувати за номерами 102 або +380504529195", - розповіли в поліції.

Наслідки російського авіаудару КАБами по Запоріжжю 12 жовтня (фото: npu.gov.ua)

Який стан потерпілих

Як уточнив керівник ОВА, двоє людей від госпіталізації відмовились одразу, а 11-річна дівчинка отримала медичну допомогу в лікарні, й тепер вже перебуває вдома.

Перед тим чиновник повідомляв, що через ворожий обстріл у Запоріжжі були травмовані жінки 55 та 22 років, та 11-річна дівчинка.

Нічний авіаудар по Запоріжжю

Нагадаємо, цієї ночі, 12 жовтня, у Запоріжжі пролунали вибухи на тлі попереджання про загрозу авіаударів. Так, у Повітряних силах ЗСУ фіксували пуск ворогом керованих авіабомб (КАБ).

Вже вранці стало відомо, що у Запоріжжі внаслідок російського авіаудару були троє постраждалих. В ДСНС розповіли, що тривають аварійно-рятувальні роботи. Крім того, повністю був зруйнований приватний будинок, а пожежі охопили 35 "квадратів".

В ОВА також розповіли, що противник поцілив по приватних житлових будинках, та по виробничих приміщеннях одного з підприємств міста.