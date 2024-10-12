Російські дрони атакували Миколаївську область: виникло кілька пожеж
Російські війська в ніч на 12 жовтня атакували дронами Миколаївську область. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.
Як зазначив Кім, цієї ночі у Миколаївській області знищили три "Шахеди".
Окупанти атакували ударними дронами Снігурівську громаду. Внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа на території фермерського господарства.
Крім того, через падіння уламків збитого дрона спалахнула суха трава на відкритій території за межами населеного пункту.
"Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.
Нічні обстріли України
Ввечері 11 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Росіяни влучили у житловий мікрорайон.
Також російські загарбники вдарили авіабомбами по Запоріжжю цієї ночі. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та кінний клуб. Відомо про трьох поранених, серед них 11-річна дитина.
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