Російські дрони атакували Миколаївську область: виникло кілька пожеж

Російські війська в ніч на 12 жовтня атакували дронами Миколаївську область. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма у Telegram.

"Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.

Крім того, через падіння уламків збитого дрона спалахнула суха трава на відкритій території за межами населеного пункту.

Як зазначив Кім, цієї ночі у Миколаївській області знищили три "Шахеди".

Нічні обстріли України

Ввечері 11 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Росіяни влучили у житловий мікрорайон.

Також російські загарбники вдарили авіабомбами по Запоріжжю цієї ночі. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, приватні будинки та кінний клуб. Відомо про трьох поранених, серед них 11-річна дитина.

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