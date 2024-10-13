Над Украиной фиксируют несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

В данный момент над многими областями Украины фиксируются российские ударные дроны типа "Шахед". Существует угроза атак как минимум в четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые дроны начали залетать в воздушное пространство страны вечером 12 октября с северо-восточного направления через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей. Позже часть из них достигла Киевской и Черкасской областей.
В 0:30 беспилотники продолжали движение через Сумскую в направлении Полтавской области.
Также БпЛА выявлены в Полтавской области, движутся юго-западным курсом.
Кроме того, дроны движутся в Черниговской области курсом на Киевскую область.
Также беспилотники зафиксированы в Черкасской области, движутся в юго-восточном направлении.
Обновлено 1:20
Военные сообщают о движении БпЛА из Киевской в направлении Черкасской области.
Также зафиксировано перемещение дронов из Сумской в Полтавскую область.
Беспилотники обнаружены в Полтавской области, движутся на юго-запад.
Кроме того, БпЛА в Черниговской области, курсом на Сумскую область.
Также дроны обнаружили в Черкасской области, движутся курсом на Кировоградскую область.
Обновлено 2:36
Беспилотники обнаружены в Черниговской области, постоянно меняют курс.
Дроны движутся в Сумской области, курсом на Полтавскую область.
БпЛА в Черкасской области, движутся курсом на Кировоградскую область.
Также зафиксировано движение беспилотников с Полтавской на Черкасскую область.
В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Днем в субботу, 12 октября, российские захватчики обстреляли складские помещения в одном из районов Херсона. На месте прилетов вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на субботу, российские дроны ударили по Николаевской области. В результате атаки загорелось фермерское хозяйство в Снигиревской общине.
Также минувшей ночью военные РФ атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Повреждена инфраструктура и дома в частном секторе.
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