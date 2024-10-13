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Над Украиной фиксируют несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

Фото: россияне снова атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В данный момент над многими областями Украины фиксируются российские ударные дроны типа "Шахед". Существует угроза атак как минимум в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые дроны начали залетать в воздушное пространство страны вечером 12 октября с северо-восточного направления через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей. Позже часть из них достигла Киевской и Черкасской областей.

В 0:30 беспилотники продолжали движение через Сумскую в направлении Полтавской области.

Также БпЛА выявлены в Полтавской области, движутся юго-западным курсом.

Кроме того, дроны движутся в Черниговской области курсом на Киевскую область.

Также беспилотники зафиксированы в Черкасской области, движутся в юго-восточном направлении.

Обновлено 1:20

Военные сообщают о движении БпЛА из Киевской в направлении Черкасской области.

Также зафиксировано перемещение дронов из Сумской в Полтавскую область.

Беспилотники обнаружены в Полтавской области, движутся на юго-запад.

Кроме того, БпЛА в Черниговской области, курсом на Сумскую область.

Также дроны обнаружили в Черкасской области, движутся курсом на Кировоградскую область.

Обновлено 2:36

Беспилотники обнаружены в Черниговской области, постоянно меняют курс.

Дроны движутся в Сумской области, курсом на Полтавскую область.

БпЛА в Черкасской области, движутся курсом на Кировоградскую область.

Также зафиксировано движение беспилотников с Полтавской на Черкасскую область.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Обстрелы Украины

Днем в субботу, 12 октября, российские захватчики обстреляли складские помещения в одном из районов Херсона. На месте прилетов вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на субботу, российские дроны ударили по Николаевской области. В результате атаки загорелось фермерское хозяйство в Снигиревской общине.

Также минувшей ночью военные РФ атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Повреждена инфраструктура и дома в частном секторе.

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