Над Украиной фиксируют несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

Первые дроны начали залетать в воздушное пространство страны вечером 12 октября с северо-восточного направления через Сумскую область в направлении Черниговской и Полтавской областей. Позже часть из них достигла Киевской и Черкасской областей.

В 0:30 беспилотники продолжали движение через Сумскую в направлении Полтавской области.

Также БпЛА выявлены в Полтавской области, движутся юго-западным курсом.

Кроме того, дроны движутся в Черниговской области курсом на Киевскую область.

Также беспилотники зафиксированы в Черкасской области, движутся в юго-восточном направлении.

Обновлено 1:20

Военные сообщают о движении БпЛА из Киевской в направлении Черкасской области.

Также зафиксировано перемещение дронов из Сумской в Полтавскую область.

Беспилотники обнаружены в Полтавской области, движутся на юго-запад.

Кроме того, БпЛА в Черниговской области, курсом на Сумскую область.

Также дроны обнаружили в Черкасской области, движутся курсом на Кировоградскую область.

Обновлено 2:36

Беспилотники обнаружены в Черниговской области, постоянно меняют курс.

Дроны движутся в Сумской области, курсом на Полтавскую область.

БпЛА в Черкасской области, движутся курсом на Кировоградскую область.

Также зафиксировано движение беспилотников с Полтавской на Черкасскую область.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: