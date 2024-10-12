Росіяни атакували один з мікрорайонів Херсона: почалась масштабна пожежа на складі
Російські війська атакували Херсон. Відбулася масштабна пожежа на складі.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Вчора пообіді окупаційні війська атакували Центральний район Херсона. Під ударами опинилися складські приміщення", - розповів він.
На місці "прильоту" виникла пожежа.
"Через постійні повторні атаки рятувальникам доводилось кілька разів відступати у безпечне місце та повертатися до гасіння вогню. Нині пожежа повністю ліквідована", - зазначив голова ОВА.
Інформація про постраждалих серед містян не надходила.
Обстріли Херсона
Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Причому атаки ведуться незважаючи на те, що ЗСУ повернули правобережжя регіону під свій контроль восени 2022 року.
Наприклад, 7 жовтня росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБами). Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.
А 1 жовтня росіяни обстріляли ринок у центрі Херсона. Мінімум семеро людей загинули.
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