За українофобію може загрожувати в'язниця: комітет Ради підтримав законопроект

"Взяла участь у засіданні комітету ВР з гуманітарної та інформаційної політики. Серед іншого обговорювали законопроект №15186 щодо кримінальної відповідальності за українофобію. Дякую комітету за одностайну підтримку цієї законодавчої ініціативи", - зазначила вона.

Верещук звернула увагу, що публічна неповага до української нації та української держави настав час криміналізувати.

"Так, можливо, це не всім подобається (особливо за межами України). Але якщо ми будуємо українську державу, не бачу нічого поганого у зазначених законодавчих змінах", - додала вона.

Кримінальна відповідальність за українофобію

Нагадаємо, законопроект №15186 про внесення змін до Кримінального кодексу України ініціював народний депутат Микола Княжицький.

Документ пропонує чітко визначити покарання за навмисні дії, що шкодять державі: публічні заклики до заперечення суб'єктності України, виправдання асиміляції українського народу та публічну зневагу до української мови та культури.