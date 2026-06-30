За украинофобию может грозить тюрьма: комитет Рады поддержал законопроект

"Приняла участие в заседании комитета ВР по гуманитарной и информационной политике. Среди прочего обсуждали законопроект № 15186 по уголовной ответственности за украинофобию. Спасибо комитету за единодушную поддержку этой законодательной инициативы", - отметила она.

Верещук обратила внимание, что публичное неуважение к украинской нации и украинскому государству пора криминализировать.

"Да, возможно, это не всем нравится (особенно за пределами Украины). Но если мы строим украинское государство, не вижу ничего плохого в указанных законодательных изменениях", - добавила она.

Уголовная ответственность за украинофобию

Напомним, законопроект №15186 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины инициировал народный депутат Николай Княжицкий.

Документ предлагает четко определить наказание за умышленные действия, вредящие государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины, оправдание ассимиляции украинского народа и публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре.