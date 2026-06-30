За украинофобию может грозить тюрьма: комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Рады по гуманитарной и информационной политике поддержал законопроект, которым предлагается ввести "уголовку" за украинофобию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирину Верещук в Facebook.
"Приняла участие в заседании комитета ВР по гуманитарной и информационной политике. Среди прочего обсуждали законопроект № 15186 по уголовной ответственности за украинофобию. Спасибо комитету за единодушную поддержку этой законодательной инициативы", - отметила она.
Верещук обратила внимание, что публичное неуважение к украинской нации и украинскому государству пора криминализировать.
"Да, возможно, это не всем нравится (особенно за пределами Украины). Но если мы строим украинское государство, не вижу ничего плохого в указанных законодательных изменениях", - добавила она.
Напомним, законопроект №15186 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины инициировал народный депутат Николай Княжицкий.
Документ предлагает четко определить наказание за умышленные действия, вредящие государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины, оправдание ассимиляции украинского народа и публичное пренебрежение к украинскому языку и культуре.
По словам автора инициативы, действующего законодательства недостаточно, чтобы полностью охватить это явление, а сам закон стал ответом на длительный запрос общества в условиях гибридной войны.
К слову, ранее Кирилл Буданов заявлял о том, что россияне готовили геноцид украинцев еще до начала полномасштабного вторжения.