Українки вибороли перше цьогорічне "золото" на змаганнях КС з артистичного плавання

Сьогодні, 6 травня, українки вибороли перше цьогорічне "золото" на змаганнях Кубка світу з артистичного плавання, що пройшов у французькому Монпельє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Влада та Марина Алексіїви стали чемпіонками у довільному дуеті з рекордною сумою балів - 370.2791.

Це перша золота медаль спортсменок у дуеті на цьогорічних Кубках світу.

"Вітаємо з перемогою і продовжуємо вболівати за українок у Монпельє!", - додали в комітеті.

Нагадаємо, українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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