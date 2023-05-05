Українки вибороли "золото" на першому етапі молодіжного КЄ зі стрільби з лука
Фото: українки вибороли "золото" (t.me/nocukraine)
На першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, що пройшов в словенському місті Чатеж, українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.
Золото у командних змаганнях вибороли кадетки:
- Дар'я Коваль;
- Ірина Коннова;
- Ольга Чеботаренко.
Цьогоріч у збірної України вже три медалі етапу Кубка Європи, який триватиме до 6 травня: одна золота та дві бронзові нагороди.
"Вітаємо команду і тренерський штаб збірної України! Пишаємося вами!", - додали в комітеті.
Нагадаємо, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.
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