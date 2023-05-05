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Українки вибороли "золото" на першому етапі молодіжного КЄ зі стрільби з лука

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 21:09
Українки вибороли "золото" на першому етапі молодіжного КЄ зі стрільби з лука Фото: українки вибороли "золото" (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

На першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, що пройшов в словенському місті Чатеж, українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Золото у командних змаганнях вибороли кадетки:

  • Дар'я Коваль;
  • Ірина Коннова;
  • Ольга Чеботаренко.

Цьогоріч у збірної України вже три медалі етапу Кубка Європи, який триватиме до 6 травня: одна золота та дві бронзові нагороди.

Українки вибороли &quot;золото&quot; на першому етапі молодіжного КЄ зі стрільби з лука

"Вітаємо команду і тренерський штаб збірної України! Пишаємося вами!", - додали в комітеті.

Нагадаємо, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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