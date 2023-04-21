ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Два "золота" та "бронзу" вибороли українські борчині на ЧЄ в Хорватії

Новость на русском →
Загреб, П'ятниця 21 квітня 2023 22:59
Два "золота" та "бронзу" вибороли українські борчині на ЧЄ в Хорватії Фото: українська спортсменка Аліна Грушина-Акобія (facebook.com/SPORTKODA)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи, що триває у хорватському Загребі, вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Дві українські спортсменки під час змагань вибороли золото:

  • Аліна Грушина-Акобія - захистила чемпіонський титул у ваговій категорії до 57 кг, не залишивши у фіналі шансів Жалі Алієвій з Азербайджану, та перемогла з рахунком 10:0.
  • Ірина Коляденко - вирвала перемогу у наднапруженій вирішальній сутичці у чинної віцечемпіонки світу у 59 кг Грейс Буллен з Норвегії, з рахунком 9:6, і вдруге в кар’єрі стала чемпіонкою Європи.

Два &quot;золота&quot; та &quot;бронзу&quot; вибороли українські борчині на ЧЄ в Хорватії

На третю сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 65 кг зійшли Тетяна Сова-Ріжко, яка тепер має повну колекцію континентальних нагород. Адже раніше вона вже здобула золото (2022), та срібло (2021).

Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмени
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни