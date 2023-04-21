Два "золота" та "бронзу" вибороли українські борчині на ЧЄ в Хорватії
Фото: українська спортсменка Аліна Грушина-Акобія (facebook.com/SPORTKODA)
Сьогодні, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи, що триває у хорватському Загребі, вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.
Дві українські спортсменки під час змагань вибороли золото:
- Аліна Грушина-Акобія - захистила чемпіонський титул у ваговій категорії до 57 кг, не залишивши у фіналі шансів Жалі Алієвій з Азербайджану, та перемогла з рахунком 10:0.
- Ірина Коляденко - вирвала перемогу у наднапруженій вирішальній сутичці у чинної віцечемпіонки світу у 59 кг Грейс Буллен з Норвегії, з рахунком 9:6, і вдруге в кар’єрі стала чемпіонкою Європи.
На третю сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 65 кг зійшли Тетяна Сова-Ріжко, яка тепер має повну колекцію континентальних нагород. Адже раніше вона вже здобула золото (2022), та срібло (2021).
Нагадаємо, раніше в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.
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