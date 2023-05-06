Украинки завоевали первое в этом году "золото" на соревнованиях КС по артистическому плаванию

Сегодня, 6 мая, украинки завоевали первое в этом году "золото" на соревнованиях Кубка мира по артистическому плаванию, который прошел во французском Монпелье.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Влада и Марина Алексиевы стали чемпионками в произвольном дуэте с рекордной суммой баллов - 370.2791.

Это первая золотая медаль спортсменок в дуэте на нынешних Кубках мира.

"Поздравляем с победой и продолжаем болеть за украинок в Монпелье!", - добавили в комитете.

Напомним, украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

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