Українки Снігур і Цуренко вибили перших номерів посіву в Канберрі

W60 Canberra, 1/16 фіналу

Вальтерт – Снігур – 1:2 (3:6, 6:3, 4:6)

Цуренко – Шмідлова – 2:0 (7:6, 6:2)

Юніорка перемогла четверту сіяну швейцарку Вальтерт. Снігур виборола перевагу в ключовий момент стартового сету. У середині партії вона оформила брейк "під нуль" і потім упевнено взяла всі гейми на власній подачі (6:3).

Зате другий сет дзеркальним відображенням першого. Хіба що Вальтерт взяла подачу українки в протистоянні (40:30). Запеклою вийшла боротьба в третій партії. Суперниці двічі обмінялися брейками в середині сету та, здавалося, ідуть до тай-брейку. Та Снігур вирвала гейм, сет і матч на подачі суперниці за рахунку 5:4.

Справжню битву, принаймні в першій партії, натомість організували Цуренко та друга сіяна Шмідлова. Словачка не дала досвідченій суперниці піти у відрив, розв'язавши гойдалки на понад годину аж до тай-брейку. Там Цуренко виявилася сильнішою, реалізувавши другий сет-пойнт.

А ось на другу партію Шмідловій сил не вистачило. 33-річна українка методично тиснула на слабкі сторони опонентки та з двома брейками завершила справу за 40 хвилин – 6:2 і путівка до 1/8 фіналу в кишені. Наступна стадія турніру запланована на 4 січня.