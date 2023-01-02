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Украинки Снигур и Цуренко выбили первых номеров посева в Канберре

Фото: Леся Цуренко победоносно начала 2023 год (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

С побед украинские теннисистки Дарья Снигур и Леся Цуренко стартовали на грунтовом турнире в столице Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

W60 Canberra, 1/16 финала

Вальтерт – Снигур – 1:2 (3:6, 6:3, 4:6)

Цуренко – Шмидлова – 2:0 (7:6, 6:2)

Юниорка победила четвертую сеянную швейцарку Вальтерт. Снигур завоевала преимущество в ключевой момент стартового сета. В середине партии она оформила брейк "под ноль" и затем уверенно взяла все геймы на собственной подаче (6:3).

Зато второй сет зеркальным отображением первого. Разве что Вальтерт взяла подачу украинки в противостоянии (40:30). Ожесточенной была битва в третьей партии. Соперницы дважды обменялись брейками в середине сета и, казалось, идут к тай-брейку. Но Снигур вырвала гейм, сет и матч на подаче соперницы при счете 5:4.

Настоящую битву, по крайней мере в первой партии, организовали Цуренко и вторая сеянная Шмидлова. Словачка не дала опытной сопернице уйти в отрыв, организовав качели на более чем час вплоть до тай-брейка. Там Цуренко оказалась сильнее, реализовав второй сет-пойнт.

А вот на вторую партию сил Шмидловой не хватило. 33-летняя украинка методично давила на слабые стороны оппонентки и с двумя брейками завершила дело за 40 минут – 6:2 и путевка в 1/8 финала в кармане. Следующая стадия турнира намечена на 4 января.

К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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