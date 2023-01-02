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Українки Снігур і Цуренко вибили перших номерів посіву в Канберрі

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Канберра, Понеділок 02 січня 2023 11:55
Українки Снігур і Цуренко вибили перших номерів посіву в Канберрі Фото: Леся Цуренко переможно розпочала 2023 рік (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Із перемог українські тенісистки Дарія Снігур і Леся Цуренко стартували на ґрунтовому турнірі в столиці Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

W60 Canberra, 1/16 фіналу

Вальтерт – Снігур – 1:2 (3:6, 6:3, 4:6)

Цуренко – Шмідлова – 2:0 (7:6, 6:2)

Юніорка перемогла четверту сіяну швейцарку Вальтерт. Снігур виборола перевагу в ключовий момент стартового сету. У середині партії вона оформила брейк "під нуль" і потім упевнено взяла всі гейми на власній подачі (6:3).

Зате другий сет дзеркальним відображенням першого. Хіба що Вальтерт взяла подачу українки в протистоянні (40:30). Запеклою вийшла боротьба в третій партії. Суперниці двічі обмінялися брейками в середині сету та, здавалося, ідуть до тай-брейку. Та Снігур вирвала гейм, сет і матч на подачі суперниці за рахунку 5:4.

Справжню битву, принаймні в першій партії, натомість організували Цуренко та друга сіяна Шмідлова. Словачка не дала досвідченій суперниці піти у відрив, розв'язавши гойдалки на понад годину аж до тай-брейку. Там Цуренко виявилася сильнішою, реалізувавши другий сет-пойнт.

А ось на другу партію Шмідловій сил не вистачило. 33-річна українка методично тиснула на слабкі сторони опонентки та з двома брейками завершила справу за 40 хвилин – 6:2 і путівка до 1/8 фіналу в кишені. Наступна стадія турніру запланована на 4 січня.

До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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