Українки на підйомі: Костюк і Ястремська поборються за чвертьфінал WTA 1000 у Монреалі

Протистояння Костюк - Кесслер

Для Костюк цей турнір став ковтком свіжого повітря після серії невдач. Українка обіграла Маркету Вондроушову, а згодом здолала Дар'ю Касаткіну в трисетовому трилері. Усього в сезоні на харді вона має 12 перемог у 21 матчі.

Її суперниця - 26-річна американка Маккартні Кесслер (WTA 32) - в Монреалі вже створила сенсацію, вибивши 5-ту ракетку світу Мірру Андрєєву. У сезоні Кесслер виграла два титули (у Хобарті й Ноттінгемі) й показує високий рівень гри.

Це не перша їхня очна зустріч, на US Open 2023 перемогу здобула українка - 6:3, 6:2.

Поєдинок Ястремської з Рибакіною

Для Ястремської цей турнір також склався вдало, адже вона перемогла Камілу Осоріо, а потім здійснила камбек у грі проти 11-ї ракетки світу Емми Наварро.

Єлена Рибакіна (№12 WTA) наразі не у найкращій формі, нестабільна гра й нещодавні проблеми зі здоров’ям не дозволяють їй повернутися до колишнього рівня. Попри це, казахстанка залишається небезпечною суперницею, зокрема завдяки потужній подачі.

До цього тенісистки зустрічались один раз на Australian Open 2025, де Рибакіна перемогла в двох сетах.

Розклад матчів

19:30 за Києвом: Марта Костюк - Маккартні Кесслер (США), Centre Court

Орієнтовно 21:00: Даяна Ястремська - Єлена Рибакіна (Казахстан), Centre Court (другим запуском)

Де дивитися турнір

Офіційними трансляторами змагань у Канаді є телеканали Sportsnet і TVA Sports, а для української аудиторії - Setanta Sports.