Сіннер і Алькарас визначили чемпіона "Вімблдона"-2025 у феєричному матчі (відео)

Обидва тенісисти продемонстрували феноменальну форму протягом усього турніру, впевнено долаючи своїх суперників.

Їхня гра, сповнена потужних ударів, неймовірних комбінацій та безкомпромісної боротьби, зачарувала вболівальників та експертів.

Карлос забрав перший сет у фіналі - 6:4.

Однак у другому італієць схилив шальки терезів на свій бік, перемігши з аналогічним рахунком.

У третьому сеті Сіннер здолав суперника з таким же рахунком - 6:4.

Яннік Сіннер і Карлос Алькарас у фіналі "Вімблдону"-2025 (фото: facebook.com/wimbledon)

У четвертому сеті італієць довів справу до логічного завершення (і знову 6:4!), вигравши турнір.

Зауважимо, що для Янніка цей фінал став першим у його кар'єрі на "Вімблдоні" (його попереднім найкращим результатом був півфінал два роки тому).

Перемога дозволила йому стати першим італійським чемпіоном "Вімблдону" в одиночному розряді, вписавши своє ім'я в історію тенісу.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy #Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78