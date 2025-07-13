Сіннер і Алькарас визначили чемпіона "Вімблдона"-2025 у феєричному матчі (відео)

Італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас визначили сильнішого у вирішальному поєдинку чоловічого одиночного розряду на знаменитому турнірі "Вімблдон"-2025.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального поєдинку.

Яннік Сіннер - Карлос Алькарас: результат

Обидва тенісисти продемонстрували феноменальну форму протягом усього турніру, впевнено долаючи своїх суперників.

Їхня гра, сповнена потужних ударів, неймовірних комбінацій та безкомпромісної боротьби, зачарувала вболівальників та експертів.

Карлос забрав перший сет у фіналі - 6:4.

Однак у другому італієць схилив шальки терезів на свій бік, перемігши з аналогічним рахунком.

У третьому сеті Сіннер здолав суперника з таким же рахунком - 6:4.

Яннік Сіннер і Карлос Алькарас у фіналі "Вімблдону"-2025 (фото: facebook.com/wimbledon)

У четвертому сеті італієць довів справу до логічного завершення (і знову 6:4!), вигравши турнір.

Зауважимо, що для Янніка цей фінал став першим у його кар'єрі на "Вімблдоні" (його попереднім найкращим результатом був півфінал два роки тому).

Перемога дозволила йому стати першим італійським чемпіоном "Вімблдону" в одиночному розряді, вписавши своє ім'я в історію тенісу.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy #Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Цікаві факти про матч Сіннера і Алькараса у фіналі "Вімблдона"

Сіннер та Алькарас вже встигли завоювати серця мільйонів фанатів завдяки своєму яскравому стилю, спортивному характеру та конкуренції, що вже стала однією з найцікавіших у сучасному тенісі. Кожен їхній матч - це не просто протистояння, а видовище, сповнене драматизму та непередбачуваності.

У 2025 році обидва тенісисти демонструють видатні результати: Алькарас виграв 91% своїх матчів, а Сіннер - 89%.

Цікаво, що Сіннер (23 роки 331 день) та Алькарас (22 роки 69 днів) створили наймолодший фінал на "Вімблдоні" за сукупним віком учасників з 2006 року, коли грали Роджер Федерер і Рафаель Надаль.

На шляху до фіналу Сіннер здолав Луку Нарді, Александара Вукича, Педро Мартінеса, Григора Димитрова (відмова), Бена Шелтона та Новака Джоковича. Загальний час на корті: 11 годин 45 хвилин.

Карлос на шляху до фіналу переміг Фабіо Фоніні, Олівера Тарвета, Яна-Леннарда Штруффа, Андрія Рубльова, Кемерона Норрі та Тейлора Фрітца. Загальний час на корті: 16 годин 31 хвилина.

Унікальні досягнення Сіннера:

Він став 11-м гравцем у Відкритій Ері, який дійшов до фіналу на всіх чотирьох турнірах Grand Slam.

Яннік є лише третім представником Італії, який зіграв в одиночному фіналі на "Вімблдоні".

Визначні досягнення Алькараса:

Алькарас став другим іспанцем, хто тричі поспіль дійшов до фіналу на "Вімблдоні", після Рафаеля Надаля.

Він є 10-м тенісистом у Відкритій Ері, якому вдалося мінімум три рази поспіль дійти до фіналу "Вімблдону".

Зазначимо, що не дивлячись на результат фіналу, Сіннер і Алькарас зберегли свої перше та друге місця відповідно в рейтингу ATP.