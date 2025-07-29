ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ястремська помстилася за Олімпіаду-2024 і вийшла до третього кола в Монреалі

Вівторок 29 липня 2025 20:57
UA EN RU
Ястремська помстилася за Олімпіаду-2024 і вийшла до третього кола в Монреалі Даяна Ястремська (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до третього кола хардового турніру WTA 1000 у Монреалі.

Про результат матчу розповідає РБК-Україна.

Українка взяла реванш

У другому колі змагань у Монреалі Ястремська здолала представницю Колумбії Камілу Осоріо.

Матч завершився перемогою Ястремської, яка впевнено взяла реванш за поразку на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Тоді українка поступилася у двох сетах, але цього разу ситуація змінилася.

Хід матчу

Початок зустрічі склався для Даяни непросто. У першому сеті тенісистки йшли рівно до рахунку 3:3, але потім українка тричі поспіль програла свої гейми, дозволивши суперниці виграти партію - 3:6.

У другому сеті Ястремська захопила ініціативу й повела з перевагою у два гейми, однак Осоріо зуміла повернутись у гру, не лише зрівнявши рахунок, а й вийшовши вперед.

Наприкінці партії Даяна двічі отримувала перевагу, та колумбійка кожного разу відповідала зворотними брейками. Доля сету вирішувалась на тайбрейку - за рахунку 4:5 українка виграла три очки поспіль і зрівняла рахунок - 7:6 (7:5).

У вирішальній третій партії боротьба тривала до 2:2, після чого Ястремська виграла чотири гейми поспіль і завершила матч перемогою - 3:6, 7:6(5), 6:2.

Наступна суперниця - Емма Наварро

У третьому колі турніру українка зустрінеться з американкою Еммою Наварро, яка займає 11-те місце у світовому рейтингу. В 1/32 фіналу представниця США впевнено обіграла канадку Ребекку Маріно (6:1, 6:2).

Раніше ми писали про інших українок на турнірі WTA 1000 у Монреалі.

Також читайте про те, що Світоліна залишилася у топ-15, а Костюк і Ястремська втратили позиції у новому рейтингу WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська Україна Канада
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку