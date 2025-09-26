Українки у Пекіні на турнірі WTA 1000: хто побореться за 9 мільйонів?

Українські тенісистки розпочнуть виступи на турнірі серії WTA 1000 у Пекіні 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Костюк дебютує проти німкені Зайдель

Марта Костюк, посіяна під 28-м номером, у другому колі основної сітки зустрінеться з німецькою кваліфаєркою Еллою Зайдель (№95 WTA).

Це буде перша очна зустріч суперниць. Матч запланований на 09:00 за Києвом на корті Brad Drewett, третім за рахунком після гри Самсонова –=- Буассон.

Ястремська намагається взяти реванш в іспанки

Даяна Ястремська (№31 WTA) у другому колі зіграє проти Джессіки Бузас Манейро (№48 WTA) з Іспанії на корті Court 4, першим за рахунком о 06:00 за Києвом.

Нагадаємо, що у єдиній очній зустрічі цьогоріч на "Вімблдоні" українка поступилася суперниці у третьому колі.

Кіченок в парному розряді проти міжнародного дуету

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес у першому колі парного розряду зустрінеться з дуетом Жаклін Крістіан (Румунія)/Лейла Фернандес (Канада).

Гра відбудеться на корті Court 5 о 06:00 за Києвом.

Українки без Світоліної та поразка Стародубцевої

Раніше від участі у турнірі відмовилася Еліна Світоліна (№13 WTA), достроково завершивши сезон.

Юлія Стародубцева (№86 WTA) програла австралійці Айлі Томлянович (№94 WTA) на старті змагань у Пекіні.

Розклад матчів українських тенісисток 27 вересня

06:00 - Ястремська - Бузас Манейро, Court 4, 1-й запуск

06:00 - Кіченок/Перес - Крістіан/Фернандес, Court 5, 1-й запуск

09:00 - Костюк - Зайдель, Brad Drewett, 3-й запуск після Самсонова - Буассон

Нагадаємо, що турнір "China Open" у Пекіні проходить на хардових кортах, призовий фонд складає майже дев'ять млн доларів.