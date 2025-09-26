ua en ru
Украинки в Пекине на турнире WTA 1000: кто поборется за 9 миллионов?

Пятница 26 сентября 2025 14:30
UA EN RU
Украинки в Пекине на турнире WTA 1000: кто поборется за 9 миллионов? Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские теннисистки начнут выступления на турнире серии WTA 1000 в Пекине 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Костюк дебютирует против немки Зайдель

Марта Костюк, посеянная под 28-м номером, во втором круге основной сетки встретится с немецкой квалифаеркой Эллой Зайдель (№95 WTA).

Это будет первая очная встреча соперниц. Матч запланирован на 09:00 по Киеву на корте Brad Drewett, третьим по счету после игры Самсонова -=- Буассон.

Ястремская пытается взять реванш у испанки

Даяна Ястремская (№31 WTA) во втором круге сыграет против Джессики Бузас Манейро (№48 WTA) из Испании на корте Court 4, первым по счету в 06:00 по Киеву.

Напомним, что в единственной очной встрече в этом году на "Уимблдоне" украинка уступила сопернице в третьем круге.

Киченок в парном разряде против международного дуэта

Людмила Киченок вместе с австралийкой Эллен Перес в первом круге парного разряда встретится с дуэтом Жаклин Кристиан (Румыния)/Лейла Фернандес (Канада).

Игра состоится на корте Court 5 в 06:00 по Киеву.

Украинки без Свитолиной и поражение Стародубцевой

Ранее от участия в турнире отказалась Элина Свитолина (№13 WTA), досрочно завершив сезон.

Юлия Стародубцева (№86 WTA) проиграла австралийке Айли Томлянович (№94 WTA) на старте соревнований в Пекине.

Расписание матчей украинских теннисисток 27 сентября

  • 06:00 - Ястремская - Бузас Манейро, Court 4, 1-й запуск
  • 06:00 - Киченок/Перес - Кристиан/Фернандес, Court 5, 1-й запуск
  • 09:00 - Костюк - Зайдель, Brad Drewett, 3-й запуск после Самсонова - Буассон

Напомним, что турнир "China Open" в Пекине проходит на хардовых кортах, призовой фонд составляет почти девять млн долларов.

Ранее мы писали, как Украина поднялась на рекордное место в мировом рейтинге теннисных сборных.

Также читайте о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

