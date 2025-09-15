Українки можуть безкоштовно змінити професію та отримати роботу: які умови

Як працює програма

Ключовим фактором є запит роботодавця. Бізнес подає заявку онлайн чи офлайн до місцевого центру зайнятості, після чого служба підбирає кандидаток серед тих, хто готовий пройти навчання.

Жінка, яка шукає роботу, може самостійно відгукнутися на заявку роботодавця або звернутися до кар’єрного радника. Для участі необхідно надати:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документ про освіту.

Після завершення курсу роботодавець зобов’язаний працевлаштувати учасницю протягом 15 днів.

Які умови навчання

Для жінок доступні 31 професія. Заклад освіти можна обрати із визначеного переліку. Навчання не може тривати довше 10 місяців. Вартість навчання складає 30,2 тис. гривень (за потреби різницю може доплатити роботодавець чи учасниця).

Участь можлива лише для застрахованих осіб.

Центр зайнятості ухвалює рішення про направлення на навчання, надсилає заявку до закладу освіти, після чого укладається договір, а навчання оплачується за рахунок держави.

Деталі можна отримати у найближчому центрі зайнятості або за телефоном гарячої лінії 1518 з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00, у п’ятницю - до 16:45.