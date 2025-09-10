ua en ru
До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду

Середа 10 вересня 2025 13:27
До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду За яку роботу в Україні готові платити високі зарплати (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Знайти роботу без досвіду й одразу отримувати конкурентну зарплату - реально. Українські компанії дедалі частіше готові навчати новачків і пропонують гідні умови із зарплатою від 25 до 120 тисяч гривень.

РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає про актуальні вакансії, де готові платити високі зарплати навіть без досвіду.

Різноробочий на покрівлю

У Житомирі шукають працівника для монтажу водостічних систем і ремонту покрівель. Обіцяють офіційне працевлаштування та можливість навчання безпосередньо на об’єктах. При цьому готові взяти на роботу людину без досвіду. Зарплата - від 1400 гривень за день, або 35-40 тисяч гривень на місяць.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвідуВакансія різноробочого у Житомирі (скриншот)

Автослюсар, автомеханік

У Запоріжжі компанія з ремонту комерційного транспорту шукає спеціаліста для ремонту підвісок і агрегатів. Працівнику обіцяють зарплату у розмірі 40-60 тисяч на місяць.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвідуВакансія у Запоріжжі (скриншот)

Майстер манікюру та педикюру

У Святопетрівську шукають майстра манікюру та педикюру, якому готові платити 30 000 - 50 000 гривень у місяць. У салоні наголошують, що можуть взяти майстра-початківця, головне, щоб він виконував роботу добросовісно. Обіцяють стабільний потік клієнтів, навчання та корпоративні бонуси.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду

Вакансія у салон (скриншот)

Продавець-стиліст

У Львові шукають стиліста-продавця на зарплату 25-40 тисяч на місяць. Вимоги до кандидата - інтерес до моди, любов до своєї справи, комунікабельність. Додатково пропонують корпоративні бонуси - від речей до процедур у SPA.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду

Вакансія у Львові (скриншот)

Пекар

У Ворзелі пропонують роботу пекарю із зарплатою 30 800 - 43 800 гривень на місяць. Передбачене офіційне працевлаштування та знижки на продукцію. На роботу готові взяти студента чи людину без досвіду.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвідуВакансія у Ворзелі (скриншот)

Продавець-консультант мобільної техніки

У Києві шукають продавця консультанта на зарплату від 50 тис. до 80 тис. гривень на місяць. Вакансія передбачає перспективу кар’єрного росту. Навчання оплачують із першого дня.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвідуВакансія у Києві (скриншот)

Менеджер із продажу

На дистанційну роботу шукають менеджера з продажу, обіцяний розмір зарплати - від 50 тис. до 120 тисяч гривень. Компанія готова розглянути кандидатури без досвіду.

До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду

Вакансія менеджера з продажу (скриншот)

Читайте також про те, як зумери вибирають роботу і чому для них зарплата - не головне.

Раніше ми писали про те, що в Україні у 2025 році роботодавці значно частіше відкривають вакансії для підлітків до 18 років: їхня кількість у липні зросла на 55% у річному вимірі, а медіанна зарплата піднялася на 16%. Найбільше потрібні пакувальники, різноробочі, вантажники, продавці та баристи.

