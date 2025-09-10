До 120 тисяч на місяць. Кому в Україні платять високі зарплати навіть без досвіду
Знайти роботу без досвіду й одразу отримувати конкурентну зарплату - реально. Українські компанії дедалі частіше готові навчати новачків і пропонують гідні умови із зарплатою від 25 до 120 тисяч гривень.
РБК-Україна із посиланням на Work.ua розповідає про актуальні вакансії, де готові платити високі зарплати навіть без досвіду.
Різноробочий на покрівлю
У Житомирі шукають працівника для монтажу водостічних систем і ремонту покрівель. Обіцяють офіційне працевлаштування та можливість навчання безпосередньо на об’єктах. При цьому готові взяти на роботу людину без досвіду. Зарплата - від 1400 гривень за день, або 35-40 тисяч гривень на місяць.
Вакансія різноробочого у Житомирі (скриншот)
Автослюсар, автомеханік
У Запоріжжі компанія з ремонту комерційного транспорту шукає спеціаліста для ремонту підвісок і агрегатів. Працівнику обіцяють зарплату у розмірі 40-60 тисяч на місяць.
Вакансія у Запоріжжі (скриншот)
Майстер манікюру та педикюру
У Святопетрівську шукають майстра манікюру та педикюру, якому готові платити 30 000 - 50 000 гривень у місяць. У салоні наголошують, що можуть взяти майстра-початківця, головне, щоб він виконував роботу добросовісно. Обіцяють стабільний потік клієнтів, навчання та корпоративні бонуси.
Вакансія у салон (скриншот)
Продавець-стиліст
У Львові шукають стиліста-продавця на зарплату 25-40 тисяч на місяць. Вимоги до кандидата - інтерес до моди, любов до своєї справи, комунікабельність. Додатково пропонують корпоративні бонуси - від речей до процедур у SPA.
Вакансія у Львові (скриншот)
Пекар
У Ворзелі пропонують роботу пекарю із зарплатою 30 800 - 43 800 гривень на місяць. Передбачене офіційне працевлаштування та знижки на продукцію. На роботу готові взяти студента чи людину без досвіду.
Вакансія у Ворзелі (скриншот)
Продавець-консультант мобільної техніки
У Києві шукають продавця консультанта на зарплату від 50 тис. до 80 тис. гривень на місяць. Вакансія передбачає перспективу кар’єрного росту. Навчання оплачують із першого дня.
Вакансія у Києві (скриншот)
Менеджер із продажу
На дистанційну роботу шукають менеджера з продажу, обіцяний розмір зарплати - від 50 тис. до 120 тисяч гривень. Компанія готова розглянути кандидатури без досвіду.
Вакансія менеджера з продажу (скриншот)
