Украинки могут бесплатно сменить профессию и получить работу: какие условия

Как работает программа

Ключевым фактором является запрос работодателя. Бизнес подает заявку онлайн или офлайн в местный центр занятости, после чего служба подбирает кандидаток среди тех, кто готов пройти обучение.

Женщина, которая ищет работу, может самостоятельно откликнуться на заявку работодателя или обратиться к карьерному советнику. Для участия необходимо предоставить:

паспорт;

идентификационный код (РНОКПП);

документ об образовании.

После завершения курса работодатель обязан трудоустроить участницу в течение 15 дней.

Какие условия обучения

Для женщин доступны 31 профессия. Учебное заведение можно выбрать из определенного перечня. Обучение не может длиться дольше 10 месяцев. Стоимость обучения составляет 30,2 тыс. гривен (при необходимости разницу может доплатить работодатель или участница).

Участие возможно только для застрахованных лиц.

Центр занятости принимает решение о направлении на обучение, направляет заявку в учебное заведение, после чего заключается договор, а обучение оплачивается за счет государства.

Детали можно получить в ближайшем центре занятости или по телефону горячей линии 1518 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - до 16:45.