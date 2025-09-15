ua en ru
Украинки могут бесплатно сменить профессию и получить работу: какие условия

Понедельник 15 сентября 2025 15:21
Автор: Татьяна Веремеева

Государственная служба занятости в этом году запустила экспериментальный проект, который дает женщинам возможность бесплатно получить новые специальности, где традиционно преобладали мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.

Как работает программа

Ключевым фактором является запрос работодателя. Бизнес подает заявку онлайн или офлайн в местный центр занятости, после чего служба подбирает кандидаток среди тех, кто готов пройти обучение.

Женщина, которая ищет работу, может самостоятельно откликнуться на заявку работодателя или обратиться к карьерному советнику. Для участия необходимо предоставить:

  • паспорт;
  • идентификационный код (РНОКПП);
  • документ об образовании.

После завершения курса работодатель обязан трудоустроить участницу в течение 15 дней.

Какие условия обучения

Для женщин доступны 31 профессия. Учебное заведение можно выбрать из определенного перечня. Обучение не может длиться дольше 10 месяцев. Стоимость обучения составляет 30,2 тыс. гривен (при необходимости разницу может доплатить работодатель или участница).

Участие возможно только для застрахованных лиц.

Центр занятости принимает решение о направлении на обучение, направляет заявку в учебное заведение, после чего заключается договор, а обучение оплачивается за счет государства.

Детали можно получить в ближайшем центре занятости или по телефону горячей линии 1518 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - до 16:45.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что сейчас в программе участвуют 763 украинки, из которых 247 уже завершили обучение (212 из них получили работу), еще 516 - продолжают учиться. Самые популярные специальности среди женщин - станочница деревообрабатывающих станков, оператор котельной и трактористка.

Также мы рассказывали о вакансиях в Украине, где готовы брать работников без опыта и предлагают конкурентные зарплаты от 25 до 120 тыс. гривен. Работодатели обещают обучение на месте и официальное трудоустройство. Среди предложений - разнорабочие, автослесари, мастера маникюра, продавцы-стилисты, пекари, консультанты мобильной техники и менеджеры по продажам.

