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Українкам для отримання захисту в ЄС доведеться доводити, що вони не "ухилянтки"

14:43 20.08.2026 Чт
2 хв
Рішення Євросоюзу не передбачає розмежування за статевою ознакою
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські біженці в Німеччині (Getty Images)

Українкам для отримання захисту в ЄС також потрібно доводити, що вони не ухиляються від військової служби. Рішення Ради ЄС однаково стосується як чоловіків, так і жінок.

Про це заявив речник Єврокомісії Ламмерт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За словами речника, рішення Ради Європейського Союзу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування.

"Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками", - наголосив Ламмерт.

Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому.

Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС жінкам, які є військовозобов'язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не є "ухилянтками" від військової служби.

Вимоги для біженців

Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, розповіли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати інформацію з "Резерв+" та відмітку про перетин українського кордону.

У Посольстві України в Іспанії пояснили, що нововведення пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким тимчасовий захист для українців, які вимушено залишили країну, продовжили до 4 березня 2028 року.

Зазначимо, із 5 серпня десятки українців у Чехії не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність документів, що підтверджують виконання військового обов’язку.

Нові правила діють у межах загальноєвропейського рішення. Відтепер чоловіки віком від 23 до 60 років мають надати підтвердження виконання військового обов’язку або наявності законних підстав для виїзду з України.

Попри запровадження нових вимог, за даними Євростату, кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, продовжує зростати.

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