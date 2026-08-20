Украинкам для получения защиты в ЕС придется доказывать, что они не "уклонистки"

Украинкам для защиты в ЕС также нужно доказывать, что они не уклоняются от военной службы. Решение Совета ЕС одинаково касается как мужчин, так и женщин.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ламмерт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
По словам спикера, решение Совета Европейского Союза не предусматривает никакого разграничения по половому признаку во время его применения.
"Речь идет о военной службе или о службе в армии, поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", - подчеркнул Ламмерт.
Требования касаются выполнения воинской обязанности, в частности, текущей военной службы или ее прохождения в прошлом.
Таким образом, для получения убежища в странах ЕС женщинам, которые являются военнообязанными в Украине, нужно предоставить доказательства того, что они не являются "уклонистками" от военной службы.
Напомним, ранее украинцы, оформляющие временную защиту в Испании, рассказали о новых требованиях. В частности, у женщин начали спрашивать информацию из "Резерв+" и отметку о пересечении украинской границы.
В Посольстве Украины в Испании объяснили, что нововведения связаны с решением Совета ЕС, которым временную защиту для вынужденно покинувших страну украинцев продлили до 4 марта 2028 года.
Отметим, с 5 августа десятки украинцев в Чехии не смогли получить временную защиту из-за отсутствия документов, подтверждающих выполнение воинского долга.
Новые правила действуют в рамках общеевропейского решения. Теперь мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности или наличия законных оснований для выезда из Украины.
Несмотря на введение новых требований, по данным Евростата, количество находящихся под временной защитой в странах ЕС украинцев продолжает расти.