RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украинкам для получения защиты в ЕС придется доказывать, что они не "уклонистки"

14:43 20.08.2026 Чт
2 мин
Решение Евросоюза не предусматривает разграничения по половому признаку
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские беженцы в Германии (Getty Images)

Украинкам для защиты в ЕС также нужно доказывать, что они не уклоняются от военной службы. Решение Совета ЕС одинаково касается как мужчин, так и женщин.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Ламмерт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По словам спикера, решение Совета Европейского Союза не предусматривает никакого разграничения по половому признаку во время его применения.

"Речь идет о военной службе или о службе в армии, поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", - подчеркнул Ламмерт.

Требования касаются выполнения воинской обязанности, в частности, текущей военной службы или ее прохождения в прошлом.

Таким образом, для получения убежища в странах ЕС женщинам, которые являются военнообязанными в Украине, нужно предоставить доказательства того, что они не являются "уклонистками" от военной службы.

Требования для беженцев

Напомним, ранее украинцы, оформляющие временную защиту в Испании, рассказали о новых требованиях. В частности, у женщин начали спрашивать информацию из "Резерв+" и отметку о пересечении украинской границы.

В Посольстве Украины в Испании объяснили, что нововведения связаны с решением Совета ЕС, которым временную защиту для вынужденно покинувших страну украинцев продлили до 4 марта 2028 года.

Отметим, с 5 августа десятки украинцев в Чехии не смогли получить временную защиту из-за отсутствия документов, подтверждающих выполнение воинского долга.

Новые правила действуют в рамках общеевропейского решения. Теперь мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны предоставить подтверждение выполнения воинской обязанности или наличия законных оснований для выезда из Украины.

Несмотря на введение новых требований, по данным Евростата, количество находящихся под временной защитой в странах ЕС украинцев продолжает расти.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз