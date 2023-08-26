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Українка завоювала срібло зі скелелазіння серед юніорів на ЧС

Південна Корея, Субота 26 серпня 2023 18:46
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Українка завоювала срібло зі скелелазіння серед юніорів на ЧС Фото: Українка стала віцечемпіонкою зі скелелазіння серед юніорів (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

На другу сходинку п'єдесталу пошани чемпіонату світу зі скелелазіння серед юніорів та молоді, що проходить у південнокорейському Сеулі зійшла українка Ксенія Горєлова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Срібло, яке виборола спортсменка у дисципліні "швидкість" (група А/ U-18), розділивши на п'єдесталі двох представниць Китаю, стало другою нагородою для України у Сеулі.

Раніше Поліна Халькевич бронзовою стала чемпіонкою світу-2023 у цій же дисципліні серед учасниць до 16 років.

Нагадаємо, Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

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