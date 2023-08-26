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Украинка завоевала серебро по скалолазанию среди юниоров на ЧМ

Южная Корея, Суббота 26 августа 2023 18:46
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Украинка завоевала серебро по скалолазанию среди юниоров на ЧМ Фото: Украинка стала вицечемпионкой по скалолазанию среди юниоров (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

На вторую ступеньку пьедестала почета чемпионата мира по скалолазанию среди юниоров и молодежи, который проходит в южнокорейском Сеуле, взошла украинка Ксения Горелова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Серебро, которое завоевала спортсменка в дисциплине "скорость" (группа А/ U-18), разделив на пьедестале двух представительниц Китая, стало второй наградой для Украины в Сеуле.

Ранее Полина Халькевич бронзовой стала чемпионкой мира-2023 в этой же дисциплине среди участниц до 16 лет.

Напомним, Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы.

Мы также сообщали, что на Кубке мира по лыжной акробатике украинец завоевал "серебро".

Тем временем женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы.

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