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Українка виборола медаль на турнірі з настільного тенісу в Чехії

Субота 20 квітня 2024 20:29
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Українка виборола медаль на турнірі з настільного тенісу в Чехії Фото: українка здобула "бронзу" на турнірі з настільного тенісу (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Українка Маргарита Песоцька здобула "бронзу" на турнірі з настільного тенісу, який проходив у Чехії під егідою World Table Tennis.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Свій шлях на турнірі українка розпочала у другому колі, де здолала представниць:

  • Сінгапуру - Вонг Хін Ру (3:0),
  • Румунії - Єлену Захарію (3:2),
  • Китайського Тайбею - Танг-Чен Ч’єн (3:0).

У півфіналі Маргарита зустрілася із Со Хьо Вон - дворазовою призеркою командного чемпіонату світу. У матчі за вихід до фіналу українка поступилася кореянці (3:0).

Українка виборола медаль на турнірі з настільного тенісу в Чехії

Попри поразку, вихід до півфіналу гарантував українці бронзову медаль та важливі залікові бали. Адже на змаганнях серії "Feeder" розігруються очки до ITTF World Rankings, за яким також будуть визначатися майбутні учасники Олімпіади-2024.

Новини спорту

Нагадаємо, за даними НОК, сьогодні, 20 квітня, збірна України виборола друге місце на міжнародних змаганнях з бадмінтону.

Ми також писали, що мюнхенська "Баварія" готується призначити Зінедіна Зідана головним тренером команди замість Томаса Тухеля.

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