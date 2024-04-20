Українка виборола медаль на турнірі з настільного тенісу в Чехії

Фото: українка здобула "бронзу" на турнірі з настільного тенісу (freepik.com)

Українка Маргарита Песоцька здобула "бронзу" на турнірі з настільного тенісу, який проходив у Чехії під егідою World Table Tennis.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.