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Украинка завоевала медаль на турнире по настольному теннису в Чехии

Суббота 20 апреля 2024 20:29
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Украинка завоевала медаль на турнире по настольному теннису в Чехии Фото: украинка завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинка Маргарита Песоцкая завоевала "бронзу" на турнире по настольному теннису, который проходил в Чехии под эгидой World Table Tennis.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.

Свой путь на турнире украинка начала во втором круге, где одолела представительниц:

  • Сингапура - Вонг Хин Ру (3:0),
  • Румынии - Елену Захарию (3:2),
  • Китайского Тайбэя - Танг-Чен Чьен (3:0).

В полуфинале Маргарита встретилась с Со Хё Вон - двукратной призеркой командного чемпионата мира. В матче за выход в финал украинка уступила кореянке (3:0).

Украинка завоевала медаль на турнире по настольному теннису в Чехии

Несмотря на поражение, выход в полуфинал гарантировал украинскую бронзовую медаль и важные зачетные баллы. Ведь на соревнованиях серии "Feeder" разыгрываются очки в ITTF World Rankings, по которому также будут определяться будущие участники Олимпиады-2024.

Новости спорта

Напомним, по данным НОК, сегодня, 20 апреля, сборная Украины завоевала второе место на международных соревнованиях по бадминтону.

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