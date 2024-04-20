Збірна України виборола друге місце на міжнародних змаганнях з бадмінтону

Збірна України з бадмінтону виборола друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань "Slovak Open 2024".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

У фіналі Поліна та В'ячеслав зіграли проти ще однієї пари з Польщі. Проте у боротьбі за перше місце сильнішим виявився польський дует (21:18, 21:18)

На шляху до фіналу українські бадмінтоністи здолали суперників з:

Друге місце у змішаній парній категорії в рамках міжнародних змагань з бадмінтону зайняли українські спортсмени Поліна Ткач та В‘ячеслав Яковлев.

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