Зідан сенсаційно на порозі призначення тренером півфіналіста Ліги чемпіонів, – ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mundo Deportivo .

51-річний фахівець нібито опинився за крок від призначення керманичем "ротен". Він залишається без роботи з травня 2021 року, коли вдруге пішов із мадридського "Реала".

Зідан узгодив фактично всі деталі контракту з "Баварією". Німецький гранд, вочевидь, знайшов підхід до вибагливого француза. Мюнхенці вже готові задовольнити трансферні вимоги фахівця щодо посилення лінії оборони.

Після роботи з "Реалом" Зідан не прагнув працювати за будь-яку ціну. Натомість мотивацією до відновлення тренерської кар'єри мала стати цікавість проекту. Тренер хотів попрацювати зі збірною Франції, але федерація залишила на посаді Дешама. Натомість пропозицію ПСЖ і МЮ Зідан відхилив.

Раніше зі списку бажаних кандидатур мюнхенців випали Хабі Алонсо та Юліан Нагельсманн. Іспанець вирішив продовжити роботу з леверкузенський "Байєром". Натомість німецький фахівець підписав контракт зі збірною Німеччини до ЧС-2026 включно.

Хто такий Зінедін Зідан

Уродженець Марселя, батьки футболіста емігрували з Алжиру. Належить до кабілів – берберського народу з Півночі Африки.

Вихованець "Канна", також захищав кольори "Бордо", туринського "Ювентуса" та "Реала". Двічі став чемпіоном Італії, здобув Суперкубок Італії, два Суперкубка УЄФА, два Інтерконтинентальних кубка, виграв титул Ла Ліги, два Суперкубка Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2001/02. Зі збірною Франції став чемпіоном світу (1998) та Європи (2000).

Завоював "Золотий м'яч-1998". Завершив кар'єру після вилучення у фіналі ЧС-2006 після провокації Матерацці. Став помічником Карло Анчелотті в "Реалі", тренував дубль мадридців, а в 2016-2018 та 2019-2021 рр. працював із першою командою "вершкових". Королівський клуб із ним на чолі виграв 2 титули Ла Ліги, два Суперкубка Іспанії, 3 кубка Ліги чемпіонів, два Суперкубка УЄФА та переміг на двох Клубних чемпіонатах світу.