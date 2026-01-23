ua en ru
Головна » Життя » Освіта

Українка серед світових лідерок освіти: CEO "Освіторії" відзначили на Bett UK

П'ятниця 23 січня 2026 10:51
Українка серед світових лідерок освіти: CEO "Освіторії" відзначили на Bett UK Фото: CEO "Освіторії" Анна Сидорук ("Освіторія")
Автор: Тетяна Веремєєва

Українська освітянка та CEO громадської організації "Освіторія" Анна Сидорук увійшла до Bett UK’s 2026 EdTech Top 10 List - престижного міжнародного рейтингу жінок-лідерок, які формують майбутнє освіти за допомогою технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Освіторії".

Нагородження відбулося 22 січня у межах ініціативи Women in EdTech від Bett UK - найвідомішої світової платформи у сфері освітніх інновацій та організатора однієї з найбільших освітніх конференцій у світі. Щороку захід об’єднує понад 35 тисяч відвідувачів і 600+ учасників, серед партнерів - Google for Education, Microsoft, UNESCO та інші міжнародні організації.

"Сьогодні українські освітні технології мають бути інноваційними і робити все можливе і неможливе, аби забезпечити якісну освіту всюди, де вона недосяжна очно, і підсилити її там, де навчання можливе. Я присвячую цю відзнаку українським вчителям - тим, хто впроваджує інновації під звуки сирен, в укриттях, очно і онлайн", - зазначила Анна Сидорук.

Українка серед світових лідерок освіти: CEO &quot;Освіторії&quot; відзначили на Bett UK
Топ-10 Women in EdTech (фото: "Освіторія")

Що відомо про Анну Сидорук та "Освіторію"

Анна Сидорук є CEO "Освіторії" - однієї з провідних освітніх організацій України, яка реалізує понад 20 масштабних проєктів та є ключовим партнером держави у впровадженні освітніх реформ, зокрема Нової української школи.

EdTech є одним із ключових напрямів діяльності організації. Зокрема, на запит уряду команда створила Всеукраїнську школу онлайн - національну освітню платформу з понад 1 млн користувачів, яка входить до топ-30 найвидатніших проєктів за 30 років незалежності України.

Серед інших EdTech-рішень "Освіторії" - платформа iLearn для підготовки до ЗНО/НМТ, що у 2025 році увійшла до топ-10 Global EdTech Prize, а також освітній додаток "Вивчаю - не чекаю", відзначений "Золотом" Глобального договору ООН.

Раніше РБК-Україна розповідало про поетапне підвищення зарплат вчителям у 2026 році: з січня - на 30%, з вересня - ще на 20%. Також передбачені щомісячні доплати педагогам за роботу в складних і прифронтових умовах та оновлення фінансування шкільних укриттів для підвищення безпеки освітнього процесу під час війни.

Також ми писали про запуск в Україні безкоштовного онлайн-курсу підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи, присвяченого гейміфікації навчання. Курс допоможе педагогам опанувати ігрові методики, підвищити мотивацію учнів та ефективно використовувати цифрові інструменти на уроках.

