Вчителям відкрили безкоштовний курс із гейміфікації уроків: хто і як може пройти

В Україні розробили новий безкоштовний онлайн-курс підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи - "Гейміфікація в початковій школі: вчимось граючи".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

На що спрямований курс із гейміфікації навчання

У МОН розповіли, що для вчителів початкових класів - доступний новий безоплатний онлайн-курс підвищення кваліфікації під назвою "Гейміфікація в початковій школі: вчимось граючи".

Його розробила громадська спілка "Освіторія" за підтримки War Child Alliance у партнерстві з МОН (відповідно до укладеного меморандуму).

Уточнюється, що до запису матеріалів курсу долучилися також фахівці Українського інституту розвитку освіти (УІРО).

Зазначається, що таке навчання:

спрямоване на розвиток професійних компетентностей педагогів у сфері ігрового та гейміфікованого навчання;

має сприяти підвищенню мотивації учнів і підтримці освітнього процесу в умовах сучасних викликів.

"Ця ініціатива є важливим кроком у підвищенні цифрової компетентності педагогів, що є одним із пріоритетних завдань МОН", - пояснили у міністерстві.

Гейміфікація в початковій школі - безкоштовний онлайн-курс (скриншот: osvitoria.university)

Як пройти курс і чому він навчить педагогів

Згідно з інформацією МОН, пройти навчання в межах онлайн-курсу "Гейміфікація в початковій школі: вчимось граючи" можна на освітній платформі Osvitoria.university.

В цілому під час навчання в межах курсу педагоги зможуть:

ознайомитися з основами гейміфікації, психологією гри та використанням ігрових механік в освітньому процесі;

дізнатися, як працює мотивація молодших школярів та як інтегрувати ігрові елементи у структуру уроку;

отримати практичні приклади та готові рішення для щоденного використання в класі;

опанувати можливості застосунку "Вивчаю - не чекаю" як інструменту для організації гейміфікованого навчання.

Чим корисний цей курс: результати навчання

Насамкінець у МОН поділились очікуваними результатами такого онлайн-навчання.

Повідомляється, що за підсумками проходження курсу вчителі:

опанують базові принципи гейміфікації та ключові ігрові механіки в освітньому процесі;

отримають практичні інструменти для створення мотивувальних сюжетів, навчальних місій, рівнів і аватарів;

матимуть добірку готових ресурсів і шаблонів для проведення уроків, зокрема мініігор;

набудуть практичного досвіду використання цифрових інструментів і застосування підходів до оцінювання в ігровому форматі.

"Запрошуємо вчителів початкової школи долучитися до навчання для професійного розвитку та опанування сучасних методик роботи з учнями", - підсумували у міністерстві.