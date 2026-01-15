Вчителям відкрили безкоштовний курс із гейміфікації уроків: хто і як може пройти
В Україні розробили новий безкоштовний онлайн-курс підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи - "Гейміфікація в початковій школі: вчимось граючи".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.
На що спрямований курс із гейміфікації навчання
У МОН розповіли, що для вчителів початкових класів - доступний новий безоплатний онлайн-курс підвищення кваліфікації під назвою "Гейміфікація в початковій школі: вчимось граючи".
Його розробила громадська спілка "Освіторія" за підтримки War Child Alliance у партнерстві з МОН (відповідно до укладеного меморандуму).
Уточнюється, що до запису матеріалів курсу долучилися також фахівці Українського інституту розвитку освіти (УІРО).
Зазначається, що таке навчання:
- спрямоване на розвиток професійних компетентностей педагогів у сфері ігрового та гейміфікованого навчання;
- має сприяти підвищенню мотивації учнів і підтримці освітнього процесу в умовах сучасних викликів.
"Ця ініціатива є важливим кроком у підвищенні цифрової компетентності педагогів, що є одним із пріоритетних завдань МОН", - пояснили у міністерстві.
Гейміфікація в початковій школі - безкоштовний онлайн-курс (скриншот: osvitoria.university)
Як пройти курс і чому він навчить педагогів
Згідно з інформацією МОН, пройти навчання в межах онлайн-курсу "Гейміфікація в початковій школі: вчимось граючи" можна на освітній платформі Osvitoria.university.
В цілому під час навчання в межах курсу педагоги зможуть:
- ознайомитися з основами гейміфікації, психологією гри та використанням ігрових механік в освітньому процесі;
- дізнатися, як працює мотивація молодших школярів та як інтегрувати ігрові елементи у структуру уроку;
- отримати практичні приклади та готові рішення для щоденного використання в класі;
- опанувати можливості застосунку "Вивчаю - не чекаю" як інструменту для організації гейміфікованого навчання.
Чим корисний цей курс: результати навчання
Насамкінець у МОН поділились очікуваними результатами такого онлайн-навчання.
Повідомляється, що за підсумками проходження курсу вчителі:
- опанують базові принципи гейміфікації та ключові ігрові механіки в освітньому процесі;
- отримають практичні інструменти для створення мотивувальних сюжетів, навчальних місій, рівнів і аватарів;
- матимуть добірку готових ресурсів і шаблонів для проведення уроків, зокрема мініігор;
- набудуть практичного досвіду використання цифрових інструментів і застосування підходів до оцінювання в ігровому форматі.
"Запрошуємо вчителів початкової школи долучитися до навчання для професійного розвитку та опанування сучасних методик роботи з учнями", - підсумували у міністерстві.
Нагадаємо, з нового навчального року в освітній процес України було запроваджено тему енергоефективності.
У деяких школах її вже викладають. Інших вчителів запрошують долучитись до проекту МОН й інтегрувати цю важливу тему у свої предмети.
Крім того, ми розповідали, як МОН оновило вимоги для інтерактивних додатків до підручників.
Читайте також про оновлений підхід до олімпіад в Україні - що змінюється вже цього року.