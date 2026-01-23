Украинка среди мировых лидеров образования: CEO "Освитории" отметили на Bett UK

Украинский педагог и CEO общественной организации "Освитория" Анна Сидорук вошла в Bett UK's 2026 EdTech Top 10 List - престижный международный рейтинг женщин-лидеров, которые формируют будущее образования с помощью технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Освитории".

Награждение состоялось 22 января в рамках инициативы Women in EdTech от Bett UK - известной мировой платформы в сфере образовательных инноваций и организатора одной из крупнейших образовательных конференций в мире. Ежегодно мероприятие объединяет более 35 тысяч посетителей и 600+ участников, среди партнеров - Google for Education, Microsoft, UNESCO и другие международные организации.

"Сегодня украинские образовательные технологии должны быть инновационными и делать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить качественное образование везде, где оно недостижимо очно, и усилить его там, где обучение возможно. Я посвящаю эту награду украинским учителям - тем, кто внедряет инновации под звуки сирен, в укрытиях, очно и онлайн", - отметила Анна Сидорук.



Топ-10 Women in EdTech (фото: "Освитория")

Что известно об Анне Сидорук и "Освитории"

Анна Сидорук является CEO "Освитории" - одной из ведущих образовательных организаций Украины, которая реализует более 20 масштабных проектов и является ключевым партнером государства во внедрении образовательных реформ, в частности Новой украинской школы.

EdTech является одним из ключевых направлений деятельности организации. В частности, по запросу правительства команда создала Всеукраинскую школу онлайн - национальную образовательную платформу с более 1 млн пользователей, которая входит в топ-30 самых выдающихся проектов за 30 лет независимости Украины.

Среди других EdTech-решений "Освитории" - платформа iLearn для подготовки к ВНО/НМТ, которая в 2025 году вошла в топ-10 Global EdTech Prize, а также образовательное приложение "Изучаю - не жду", отмеченное "Золотом" Глобального договора ООН.