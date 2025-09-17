Українка після шести років російського полону повернулась додому

Як повідомив Лубінець, Світлану заарештували в 2019 році на очах двох її доньок Анни та Софії. Протягом 6 років вона не бачила їх і не знала про їхню долю.

Після арешту Світлани її доньки жили з бабусею на тимчасово окупованій території України, потім їхній батько перевіз їх до Маріуполя, далі - до Хмельницького, а згодом родина переїхала до Німеччини.

"Головним бажанням матері після звільнення стала зустріч із доньками. Історія Світлани та її доньок - приклад того, що відновлення і возз’єднання можливі навіть після багатьох років випробувань", - зазначив Омбудсман.