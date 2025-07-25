Україна шукає формат для повернення цивільних з полону РФ, - Зеленський

Україна готує для обміну з Російською Федерацією (РФ) списки політичних в'язнів та журналістів. Втім, це питання потребує особливого формату, оскільки обміни цивільних неможливі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна .

"Ми довго йшли до цього питання. Я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних . Цивільних вони повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків . І з нашого боку, і з їх боку", - заявив президент.

Переговори України та Росії

Україна та РФ провели вже три раунди перемовин за останні місяці.

Чергова зустріч відбулася 23 липня знову на території Туреччини. Перед початком переговорів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Хакан Фідан зазначив, що Анкара готова долучитися до моніторингу можливого припинення вогню в Україні.

Під час діалогу сторони домовились про гуманітарний обмін, у якому візьмуть участь більше 1,2 тисячі осіб.

Докладніше про новий раунд перемовин у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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