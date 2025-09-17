Украинка после шести лет российского плена вернулась домой

Как сообщил Лубинец, Светлану арестовали в 2019 году на глазах двух ее дочерей Анны и Софии. В течение 6 лет она не видела их и не знала об их судьбе.

После ареста Светланы ее дочери жили с бабушкой на временно оккупированной территории Украины, затем их отец перевез их в Мариуполь, далее - в Хмельницкий, а затем семья переехала в Германию.

"Главным желанием матери после освобождения стала встреча с дочерьми. История Светланы и ее дочерей - пример того, что восстановление и воссоединение возможны даже после многих лет испытаний", - отметил Омбудсман.