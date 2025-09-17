Українка після шести років російського полону повернулась додому
У межах повернення українських громадян додому вдалося повернути цивільну жінку, яку понад 6 років утримували в російській неволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Омбудсмана Дмитра Лубінця в Telegram.
Як повідомив Лубінець, Світлану заарештували в 2019 році на очах двох її доньок Анни та Софії. Протягом 6 років вона не бачила їх і не знала про їхню долю.
Після арешту Світлани її доньки жили з бабусею на тимчасово окупованій території України, потім їхній батько перевіз їх до Маріуполя, далі - до Хмельницького, а згодом родина переїхала до Німеччини.
"Головним бажанням матері після звільнення стала зустріч із доньками. Історія Світлани та її доньок - приклад того, що відновлення і возз’єднання можливі навіть після багатьох років випробувань", - зазначив Омбудсман.
Повернення цивільних громадян України
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна шукає формат для повернення цивільних з полону РФ. За його словами, Україна готує для обміну з Росією списки політичних в'язнів та журналістів. Втім, це питання потребує особливого формату, оскільки обміни цивільних неможливі.
У серпні до України вдалося повернути журналістів Дмитра Хилюка, який перебував у Росії з 2022 року як цивільний заручник, та Марка Каліуша, якого окупанти затримали у 2023 році.
Також серед звільнених цивільних громадян - медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри". Він врятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.
Повернувся додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.