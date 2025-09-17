ua en ru
Украинка после шести лет российского плена вернулась домой

Украина, Среда 17 сентября 2025 02:25
Украинка после шести лет российского плена вернулась домой Фото: После шести лет плена украинка Светлана встретилась с дочерьми (Telegram Дмитрия Лубинца)
Автор: Марина Балабан

В рамках возвращения украинских граждан домой удалось вернуть гражданскую женщину, которую более 6 лет удерживали в российской неволе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Омбудсмана Дмитрия Лубинца в Telegram.

Как сообщил Лубинец, Светлану арестовали в 2019 году на глазах двух ее дочерей Анны и Софии. В течение 6 лет она не видела их и не знала об их судьбе.

После ареста Светланы ее дочери жили с бабушкой на временно оккупированной территории Украины, затем их отец перевез их в Мариуполь, далее - в Хмельницкий, а затем семья переехала в Германию.

"Главным желанием матери после освобождения стала встреча с дочерьми. История Светланы и ее дочерей - пример того, что восстановление и воссоединение возможны даже после многих лет испытаний", - отметил Омбудсман.

Возвращение гражданских в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина ищет формат для возвращения гражданских из плена РФ. По его словам, Украина готовит для обмена с Россией списки политических заключенных и журналистов. Впрочем, этот вопрос требует особого формата, поскольку обмены гражданских невозможны.

В августе в Украину удалось вернуть журналистов Дмитрия Хилюка, который находился в России с 2022 года как гражданский заложник, и Марка Калиуша, которого оккупанты задержали в 2023 году.

Также среди освобожденных гражданских лиц - медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры". Он спас жизни бойцов и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Вернулся домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

