В Україні зросло споживання електроенергії. Названо причину
3 січня в Україні зросло споживання електроенергії. Це пов'язано зі зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Так, сьогодні, 3 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 9,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня, у четвер, 2 січня.
"Це пояснюється зниженням температури та хмарною погодою у більшості регіонів України, що зменшило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій (СЕС)", - зазнчають енергетики.
Як констатують в "Укренерго", вчора, 2 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.
"Він був на 6,8% нижчим, ніж рівень максимального споживання у вівторок, 31 грудня. Це пояснюється вищою температурою повітря у більшості регіонів України", - зазначають у відомстві.
Похолодання в Україні
Похолодання в Україну прийшло 3 січня. Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня.
Із 7 січня знову почне теплішати, потім потеплішає, а ближче до 11 січня знову похолодає.
Зокрема, 3 січня в Києві фіксувався сильний вітер. Про нього синоптики попереджали 1 січня і саме через вітер у Києві зняли головний прапор України.
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