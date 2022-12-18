В Україні зросли обсяги споживання електроенергії, дефіцит залишається значним

Зазначається, що наразі триває процес відновлення роботи енергосистеми. При цьому атомні станції вже вийшли на планову потужність. за винятком окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати е/е для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків.

"Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури", - сказано у повідомленні.

Всім обленерго доведені ліміти споживання. Наголошується, що при їх перевищенні можуть бути застосовані екстрені відключення.

Так, аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Але погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.

Нагадаємо, в Yasno розповіли, в яких районах Києва найбульше проблем з електроенергією.

РБК-Україна також повідомляло, що Київська область найближчими днями може повернутися до планових відключень світла.

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