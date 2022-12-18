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В Україні зросли обсяги споживання електроенергії, дефіцит залишається значним

Фото: в Україні зросли обсяги споживання електроенергії, дефіцит залишається значним (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні зросли обсяги споживання електроенергії через зниження температури та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що наразі триває процес відновлення роботи енергосистеми. При цьому атомні станції вже вийшли на планову потужність. за винятком окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати е/е для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків.

"Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури", - сказано у повідомленні.

Всім обленерго доведені ліміти споживання. Наголошується, що при їх перевищенні можуть бути застосовані екстрені відключення.

Так, аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Але погодні умови (посилення морозів, сильний вітер) ускладнюють ремонтні роботи.

Нагадаємо, в Yasno розповіли, в яких районах Києва найбульше проблем з електроенергією.

РБК-Україна також повідомляло, що Київська область найближчими днями може повернутися до планових відключень світла.

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Електроенергіявідключеня світлаУкренерго