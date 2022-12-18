В Украине выросли объемы потребления электроэнергии, дефицит остается значительным

Отмечается, что сейчас идет процесс возобновления работы энергосистемы. При этом атомные станции уже вышли на плановую мощность за исключением оккупированной Запорожской АЭС, которая продолжает потреблять э/э для обеспечения безопасного режима остановки блоков.

"Объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в системе. Причина - как повреждение объектов энергетической инфраструктуры во время 9 ракетного удара, так и сезонное понижение температуры", - говорится в сообщении.

Всем облэнерго доведены лимиты потребления. Отмечается, что при их превышении могут быть применены экстренные отключения.

Так, аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Но погодные условия (усиление морозов, сильный ветер) усложняют ремонтные работы.

Напомним, в Yasno рассказали, в каких районах Киева больше всего проблем с электроэнергией.

РБК-Украина также сообщало, что Киевская область в ближайшие дни может вернуться к плановым отключениям света.

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