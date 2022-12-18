Київська область може вийти на планові відключення світла 20 грудня, - ОВА

Київська область найближчими днями може повернутися до планових відключень світла. Наразі у регіоні діють екстрені обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу в ефірі телемарафону.

За його словами, в області досі діють аварійні відключення. Без світла знаходяться близько 600 тисяч осіб. Проте Кулеба наголосив, що вже у вівторок, 20 грудня, ситуація у Київській області може покращитися.

"Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок", - сказав голова ОВА.

Нагадаємо, у Київській області продовжуються відновлювальні роботи після ракетних ударів 16 грудня. Вчора влада повідомляла, що близько у половини споживачів немає електроенергії.

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