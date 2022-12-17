ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які райони страждають найбільше: в Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Новость на русском →
Київ, Субота 17 грудня 2022 22:34
Які райони страждають найбільше: в Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві Фото: в Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Ситуація лишається складною та критичною, але ситуація щє далека від стабілізації. Наразі графіки не працюють. Деякі райони міста Києва страждають більше. Печерськ, частина лівого берега та деякі інші", - написав Коваленко.

Також він зазначив, що енергетики продовжують відновлювати генерацію, ремонтувати мережі та робити нові схеми живлення.

"На жаль 100% гарантованої відповіді на запитання "Коли з’явиться світло?" щодо конкретної адресі немає. Але ви можете бачити, що доступність зростає кожної години", - додав гендеректор YASNO.

Нагадаємо, вчора росіяни ракетами знову атакували енергомережу, тому по всій Україні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетичній системі та аварійні відключення.

Увечері "Укренерго" скасувало стан НС, проте у низці областей продовжили ліквідацію наслідків обстрілів.

Додамо, у столиці та низці областей України сьогодні, 17 грудня, діють екстрені відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ відключеня світла Електроенергія
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах