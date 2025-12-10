В Україні зросла захворюваність на грип і COVID-19: де перевищено епідпоріг

В Україні за перший тиждень грудня зафіксували незначне зростання захворюваності на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Попри це, епідситуація залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook .

Захворюваність зросла на 2,3%

З 1 по 7 грудня зареєстровано 125 438 випадків ГРВІ, грипу та COVID-19, що на 2,3% більше, ніж тижнем раніше. Серед хворих - 75 750 дітей.

COVID-19 підтвердили у 439 осіб (мінус 16,3% порівняно з попереднім тижнем).

Госпіталізації серед дорослих і дітей

У лікарні через ускладнення грипу, COVID-19 та ГРВІ потрапили:

1 246 дорослих;

1 865 дітей.

Усім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу.

Де перевищено епідпоріг

У більшості областей показники відповідають сезонним. Невелике перевищення епідемічного порогу фіксують в Івано-Франківській області.

У Житомирській області рівень захворюваності вже повернувся до передепідемічного.

З початку епідсезону (29 вересня) перехворіли 1 199 991 людина, що на 2,9% більше, ніж торік. Зареєстровано 17 833 випадки COVID-19.

Як розпізнати інфекцію

Грип: різкий початок, висока температура, озноб, сильний головний біль, сухий кашель.

COVID-19: поступовий початок, лихоманка, кашель, слабкість, біль у горлі, втрата нюху чи смаку.

У МОЗ нагадують: при перших симптомах не займайтеся самолікуванням і звертайтеся до сімейного лікаря. Рекомендується залишатися вдома, користуватися індивідуальним посудом та дотримуватися гігієни.