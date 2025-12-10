В Украине выросла заболеваемость гриппом и COVID-19: где превышен эпидпорог
В Украине за первую неделю декабря зафиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ. Несмотря на это, эпидситуация остается контролируемой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.
Заболеваемость выросла на 2,3%
С 1 по 7 декабря зарегистрировано 125 438 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, что на 2,3% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших - 75 750 детей.
COVID-19 подтвердили у 439 человек (минус 16,3% по сравнению с предыдущей неделей).
Госпитализации среди взрослых и детей
В больницы из-за осложнений гриппа, COVID-19 и ОРВИ попали:
- 1 246 взрослых;
- 1 865 детей.
Всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.
Где превышен эпидпорог
В большинстве областей показатели соответствуют сезонным. Небольшое превышение эпидемического порога фиксируют в Ивано-Франковской области.
В Житомирской области уровень заболеваемости уже вернулся к предэпидемическому.
С начала эпидсезона (29 сентября) переболели 1 199 991 человек, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. Зарегистрировано 17 833 случая COVID-19.
Как распознать инфекцию
Грипп: резкое начало, высокая температура, озноб, сильная головная боль, сухой кашель.
COVID-19: постепенное начало, лихорадка, кашель, слабость, боль в горле, потеря обоняния или вкуса.
В Минздраве напоминают: при первых симптомах не занимайтесь самолечением и обращайтесь к семейному врачу. Рекомендуется оставаться дома, пользоваться индивидуальной посудой и соблюдать гигиену.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.