В Украине выросла заболеваемость гриппом и COVID-19: где превышен эпидпорог

В Украине за первую неделю декабря зафиксировали незначительный рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ. Несмотря на это, эпидситуация остается контролируемой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook .

Заболеваемость выросла на 2,3%

С 1 по 7 декабря зарегистрировано 125 438 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, что на 2,3% больше, чем неделей ранее. Среди заболевших - 75 750 детей.

COVID-19 подтвердили у 439 человек (минус 16,3% по сравнению с предыдущей неделей).

Госпитализации среди взрослых и детей

В больницы из-за осложнений гриппа, COVID-19 и ОРВИ попали:

1 246 взрослых;

1 865 детей.

Всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.

Где превышен эпидпорог

В большинстве областей показатели соответствуют сезонным. Небольшое превышение эпидемического порога фиксируют в Ивано-Франковской области.

В Житомирской области уровень заболеваемости уже вернулся к предэпидемическому.

С начала эпидсезона (29 сентября) переболели 1 199 991 человек, что на 2,9% больше, чем в прошлом году. Зарегистрировано 17 833 случая COVID-19.

Как распознать инфекцию

Грипп: резкое начало, высокая температура, озноб, сильная головная боль, сухой кашель.

COVID-19: постепенное начало, лихорадка, кашель, слабость, боль в горле, потеря обоняния или вкуса.

В Минздраве напоминают: при первых симптомах не занимайтесь самолечением и обращайтесь к семейному врачу. Рекомендуется оставаться дома, пользоваться индивидуальной посудой и соблюдать гигиену.