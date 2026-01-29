Кількість заброньованих зросла на третину: як реагує влада та військові

Кількість заброньованих українців за рік зросла до 1,3 млн. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше.

Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua .

Водночас, заступник голови Офісу президента Павло Паліса додав, що без мобілізації "лінія фронту могла б проходити по Дніпру", підкреслюючи важливість поповнення захисників .

"Люди, які бронюються, виходять із тіньового ринку праці, а компанії змушені підвищувати зарплати, що вивільняє десятки мільярдів гривень для економіки", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що наразі мобілізаційний баланс дотримано .

"Протягом року в Україні кількість заброньованих громадян зросла з 1 млн до 1,3 млн", - сказав міністр під час дискусії "Нова країна: ключові питання".

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що міністр оборони Михайло Федоров озвучив реальні масштаби проблем із мобілізацією. За його даними, наразі у розшуку перебувають 2 мільйони військовозобов’язаних українців.

Для вирішення цих питань Федоров анонсував комплексний аудит територіальних центрів комплектування та глибоку перевірку Міністерства оборони і Збройних Сил України.

Мета перевірок - викорінення корупції та пошук ресурсів для покращення забезпечення військових.

Раніше в Україні розпочали обговорення нових підходів до мобілізації, з акцентом на цифровізацію процесів і підвищення якості підготовки резервів.

У Кабінеті міністрів та Міноборони підкреслюють необхідність вдосконалення системи військового обліку, щоб зробити мобілізаційні заходи більш прозорими та ефективними для потреб Сил оборони.

Також повідомлялося, що в січні 2026 року стартували курси підвищення кваліфікації для працівників органів виконавчої влади з метою синхронізації роботи державних структур і армії у питаннях мобілізаційної готовності.

РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують дію воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Згідно з новими рішеннями, їхній строк триватиме ще 90 днів і закінчиться 4 травня 2026 року.