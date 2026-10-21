В Україні зросла кількість ризикових вишів: ДСЯО оприлюднила новий список

Скільки вишів потрапили до кожної категорії ризику

За результатами оцінювання, із 292 закладів вищої освіти:

45 (15,4%) мають високий ступінь ризику;

203 (69,5%) - середній;

44 (15,1%) - незначний.

Повний перелік закладів оприлюднила Державна служба якості освіти України. До категорій їх віднесли за підсумковими балами, розрахованими відповідно до встановлених критеріїв.

Топ-5 закладів вищої освіти з найвищими балами ризику у 2026 році:

Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" - 65 балів;

Приватний заклад вищої освіти "Дніпровський технологічний університет "ШАГ"" - 60 балів;

Академія праці, соціальних відносин і туризму - 60 балів;

Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" - 60 балів;

Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха "Класичного приватного університету" - 55 балів.

Як визначали ступінь ризику вишів

Розрахунок за 2026 рік провели в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) за допомогою модуля "Ступені ризику (для вищої освіти)". Він автоматизує обчислення балів за критеріями, затвердженими постановою Кабінету міністрів України № 982 від 21 листопада 2018 року.

Загалом оцінювання передбачає сім критеріїв. Два показники виші вносять самостійно:

оприлюднення на офіційному сайті документів, матеріалів та інформації, передбачених законодавством;

частка акредитованих освітніх програм.

Ще чотири показники система заповнює автоматично на підставі даних, які заклади внесли до ЄДЕБО. Вони стосуються динаміки кількості студентів за останні три роки, кількості науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи, наявності відокремлених структурних підрозділів та іноземних студентів.

Сьомий критерій - кількість порушень законодавства у сфері вищої освіти, виявлених під час заходів державного нагляду за останні п'ять років. Ці відомості вносили уповноважені працівники Держслужби.

Перелік навчальних закладів із високим ступенем ризику (скриншот із сайту ДСЯО)

Як перевіряли результати

У 2026 році через дію воєнного стану вишам дозволили продовжити строк внесення інформації до модуля "Ступені ризику" до 31 серпня.

З 1 до 30 вересня працівники Державної служби якості освіти перевіряли показники діяльності закладів за встановленими критеріями. Після автоматичного розрахунку балів кожен виш міг ознайомитися з інформацією, переглянути результати перевірки показників та отримати роз'яснення через офіційні канали комунікації.

Віднесення закладу до певного ступеня ризику є результатом оцінювання за визначеними критеріями. Сам по собі цей статус не означає автоматичного підтвердження неякісної освіти або недійсності дипломів.